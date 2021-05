Juventus-Milan, Pioli: “E’ la partita più stimolante e importante” | News

Le ultime notizie sul Milan. Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan

Enrico Ianuario

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Milan, in programma domani sera alle 20.45. Queste le parole del tecnico rossonero. "Per la partita di domani sera credo che ci debba essere utile tutto, soprattutto il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo la possibilità di essere diventata una squadra matura attraverso le difficoltà. Per la partita di domani, saper giocare da squadra matura, attenta a leggere le situazioni, i momenti della gara e a come interpretarla, credo che sia un aspetto molto importante. Credo che sia la partita più stimolante, più affascinante e più importante. I sogni son belli solo se si realizzano. Chiaro che l'abbiamo pensata, l'abbiamo preparata, abbiamo pronta la nostra strategia per come facciamo in ogni singola partita. E' una partita talmente importante, talmente stimolante che l'abbiamo pensata di prepararla nel miglior modo possibile".

"Chi vince ha grandissime possibilità di andare in Champions però non sarà finita lì, non sarà finita domani sera perché mancano altre tre partite, altri 9 punti a disposizione: sono tanti. Il fatto che noi abbiamo due scontri diretti di qua alla fine, sia con la Juve domani che con l'Atalanta nell'ultima giornata, possiamo essere padroni del nostro destino. Significa che se riuscissimo a vincerli avremmo grandissime possibilità. Però adesso concentriamoci, è inutile parlare delle prossime gare. Riguardo il calendario è strano vedere un turno infrasettimanale a due settimane dalla fine del campionato ma è questo".

"In questo momento, però, c'è solo la partita di domani sera perché è uno scontro diretto, siamo a pari punti, la Juve ha tante qualità, tante caratteristiche importanti, ma le abbiamo anche noi. Dobbiamo pensare alla partita. Sarebbe un risultato davvero importantissimo, eccezionale, vincere a Torino contro la Juve e quindi per ottenere un risultato così straordinario devi fare uno sforzo eccellente. Dobbiamo pensare che le difficoltà ci saranno: non dobbiamo pensare agli errori ma a come risolverli, come stare dentro la partita. Probabilmente domani può essere la partita della svolta". Questa le probabili scelte di Pioli per la gara contro la Juventus.