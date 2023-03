Italia, Mancini: “Retegui? Può migliorare ancora molto”

"Retegui? Noi lo seguivamo da tanto tempo e forse non ci abbiamo visto male visto che anche diversi club italiani lo seguono. Lui è un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante. Fa difficoltà a chiamare la palla, ha avuto difficoltà giovedì sera ma poi ha realizzato un gol non semplice, può migliorare molto nei prossimi mesi. Su Retegui polemica senza senso, come poteva parlare italiano se è qui da tre giorni? Quando conoscerà la lingua per lui sarà più semplice". Milan, Boniface sulle tracce di Osimhen: ecco il nuovo obiettivo del Diavolo