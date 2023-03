Milan, Boniface sulle tracce di Osimhen: ecco il nuovo obiettivo del Diavolo

Victor Boniface, connazionale di Victor Osimhen e con caratteristiche molto simili a quest'ultimo, è il nuovo obiettivo di mercato del Milan

Fabio Barera

A più di due mesi dall'apertura della sessione estiva di calciomercato, sono tanti i nomi accostati al Milan soprattutto per quanto riguarda l'attacco. La situazione in casa rossonera è ormai nota. Zlatan Ibrahimovic è tornato a calcare il rettangolo verde dopo le operazioni subite, ma non dovrebbe prolungare il proprio contratto. Divock Origi continua a non convincere da quando è arrivato a Milanello e Stefano Pioli si troverebbe con il solo Olivier Giroud sul quale poter contare.

L'ultima ipotesi, riportata nella giornata di ieri da calciomercato.com, porterebbe all'attaccante nigeriano Victor Boniface, in forza al Royale Union Saint Gilloise. Arrivato nell'ultima finestra estiva di trattative dal Bodo/Glimt, il classe 2000 ha già messo in mostra numeri interessanti con la squadra belga, rivelazione dell'attuale edizione dell'Europa League. Con il suo nuovo club ha messo a segno finora sette reti in Jupiler League e 5 nella seconda competizione continentale per importanza.

Milan, il profilo di Victor Boniface — Se dovesse arrivare al Milan, Victor Boniface potrebbe fare lo stesso percorso di un altro Victor, suo connazionale. Stiamo parlando di Osimhen, giunto in Italia molto giovane al Napoli e affermatosi dopo qualche mese di ambientamento. I due condividono, oltre al ruolo di prima punta, anche le caratteristiche fisiche, essendo entrambi attaccanti longilinei e capaci di giocare con la squadra, come dimostrano i numerosi assist serviti ai compagni dal classe 2000 (5 in campionato e 2 in Europa League).

Il nigeriano, essendo arrivato da poco al Royale Union Saint Gilloise, ha un contratto in scadenza nel 2026, ma le pretendenti possono contare sulla moderata cifra che servirebbe per strapparlo al club belga. Secondo quanto riferito da transfermarkt.it, infatti, al momento il suo valore si attesterebbe intorno ai 6 milioni di euro, non così tanti per un giovane di prospettiva. Mercato Milan, Diavolo su Morata? Ecco come stanno le cose.