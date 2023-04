Inzaghi: “I titolari dell’Inter sono Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa” | News

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Lazio, gara vinta dai nerazzurri 3-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens, Simone Inzaghi ha parlato del momento di forma dell'attaccante argentino e di Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni: "I quattro titolari dell'Inter in questo momento sono Lautaro, Lukaku, Correa e Dzeko. Se vai a vedere il minutaggio delle ultime partite si sono alternati e si sono dati grandissime soddisfazioni. In questo momento vediamo i due grandissimi gol di Lautaro, non so se giocando come è stato fino a dicembre avremmo avuto Lautaro in questo modo. Ho speranze perché è un ragazzo straordinario per come lavora". Rinnovo Leao, svolta nel giro di un paio di giorni? Le ultime.