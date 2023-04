Mercato Milan – Rinnovo Leao, svolta nel giro di due settimane? Le ultime

Rafael Leao sempre più decisivo per il Milan. Anche ieri nel match contro la Roma è stato di fondamentale importanza, in quanto ha fatto l'assist per il gol del pareggio di Saelemaekers. Un'altra bella prova per il portoghese, l'ennesima in questa stagione che potrebbe diventare gloriosa per il Milan ma, allo stesso tempo, anche fallimentare. Risultati sul campo a parte, arrivano importanti novità in merito alla questione legata al rinnovo del suo contratto.