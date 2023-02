Inter-Milan, Pioli: “Questa settimana è stata ottima”

Alla vigilia del derby contro l'Inter, ha parlato l'allenatore del Milan, Pioli. Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa

Emiliano Guadagnoli

Domani sera il Milan giocherà una partita molto importante: il derby contro l'Inter rappresenta un'altra occasione per ripartire dopo un 2023 davvero molto difficile per il momento. Alla vigilia del derby ha parlato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa.

Come sta la squadra: "Ho sempre pensato e credo tutt'ora che si gioca per come ci si allena. A noi ultimamente non è riuscito. Questa settimana però è stata ottima per l'attenzione e il lavoro".

Cosa fare per non ripetere la partita di pochi giorni fa: "È facile fare un'analisi di quella partita. In gare così importanti gli episodi possono decidere le gare. Noi abbiamo subito tre situazioni da palla inattiva. Abbiamo studiato e dobbiamo fare meglio".

Se il divario che c'è è così netto al momento: "Arrivano meglio sicuramente, hanno fatto meglio nelle coppe l'anno scorso, in campionato noi. Abbiamo ancora la possibilità di dimostrare di essere meglio in campionato".