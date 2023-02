Leao-Milan, salta il rinnovo per ‘colpa’ del Chelsea? Ecco il motivo

Rafael Leao, attaccante del Milan, tratta il rinnovo del contratto con il Diavolo. I 'Blues', però, allettano il portoghese: le ultime news

Daniele Triolo

'La Stampa' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Spiegando come, nonostante la volontà del giocatore di restare in rossonero e le dichiarazioni di completa apertura da parte del suo agente, Ted Dimvula, la fumata bianca tra le parti sia ancora lontana.

Rinnovo Leao, si allontana la firma? — Sono due, infatti, i principali scogli da superare per arrivare al rinnovo di Leao con il Milan. Il primo è la riduzione della clausola rescissoria, attualmente fissata in 150 milioni di euro. Il secondo, invece, è il pagamento della multa da 19 milioni di euro in favore dello Sporting Lisbona.

Una sanzione, determinata dai Tribunali, che Leao deve al suo ex club per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018. Per 'La Stampa', il Chelsea, squadra regina del calciomercato invernale con 326 milioni di euro investiti, avrebbe dato specifiche garanzie sul pagamento di tale multa al posto di Leao.

Il Chelsea pagherebbe la multa allo Sporting — Il giocatore, lo ricordiamo, si è legato a Dimvula dallo scorso mese di marzo 2022, ma non ha mai interrotto il suo rapporto con Jorge Mendes, ex procuratore. Il primo porta avanti i discorsi con il Milan, il secondo lo vorrebbe vedere altrove. Mendes, infatti, resta scettico sul rinnovo di Leao con il Milan, un po' per le ambizioni della società un po' perché il Diavolo ancora non soddisfa in pieno le richieste economiche.

Oltre al lauto aumento dell'ingaggio, gli agenti di Leao si aspettano che il Milan paghi almeno parte di quella sanzione. Cosa che i rossoneri non vorrebbero fare e che invece il Chelsea, già da diverse settimane, si è reso disponibile a fare. Ecco perché un approdo a Londra del numero 17 rossonero è la soluzione preferita da Mendes. Mercato Milan, scippo di Maldini al Napoli capolista? Le ultime news >>>