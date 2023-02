Calciomercato Milan – Maldini, scippo in vista nel Napoli capolista?

Il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, potrebbe sottrarre un elemento importante al Napoli di Luciano Spalletti. Le ultime news

Il calciomercato invernale è andato in archivio qualche giorno fa e il Milan, come noto, non ha fatto praticamente nulla. In rossonero, infatti, è arrivato il solo Devis Vásquez, portiere colombiano classe 1998, prelevato per 470mila euro dai paraguaiani del Club Guaraní.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, non ha potuto disporre di altri rinforzi. Per precisa volontà della società, convinta che questo organico - con il recupero di tutti gli infortunati - sia competitivo per lottare per un posto in Champions League in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, occhio all'opzione Juan Jesus — Proprio il calciomercato estivo, però, potrebbe regalare una mezza rivoluzione nella fila del Diavolo. Le operazioni da fare in entrata saranno tante. Dunque, non è escluso che Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, tra acquisti a titolo definitivo e qualche prestito, non puntino anche su qualche calciatore che andrà in regime di svincolo.

Il primo colpo del Milan per il prossimo calciomercato, per esempio, sarà Marco Sportiello, che firmerà in questi giorni un contratto di tre anni con il club rossonero. Il secondo, in base a quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, potrebbe essere Juan Jesus.

Il difensore brasiliano, classe 1991, è abile a giocare tanto da centrale (a tre o a quattro) quanto da terzino sinistro. E andrà in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione. I partenopei vorrebbero rinnovarglielo, visto che il giocatore è gradito al tecnico Luciano Spalletti, ma non c'è ancora accordo.

Sul giocatore anche Siviglia e Olympique Lione — Juan Jesus, infatti, vorrebbe rinnovare per due anni, fino al 30 giugno 2025, mentre il Napoli gli offre un solo anno di contratto, con scadenza 30 giugno 2024. Nel momento di stallo, dunque, potrebbe inserirsi il Milan, pronto a soddisfare le richieste economiche e contrattuali dell'ex interista.

Sul giocatore, ad ogni modo, per il 'CorSport', ci sono anche il Siviglia in Spagna e l'Olympique Lione in Francia. Un ex nerazzurro, attuale capolista in Serie A, rinforzerà il Diavolo? Ai posteri l'ardua sentenza.