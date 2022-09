Inter, Inzaghi: “Dove alleno io aumentano ricavi e i trofei” | News

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma, Simone Inzaghi ha parlato così della fiducia che sente dalla società: "Certo, la società è sempre presente a supportare in ogni momento. Dove alleno io aumentano ricavi, dimezzano le perdite e aumentano i trofei. Stiamo lavorando, ho avuto via tantissimi giocatori, ma già da ieri l'analisi di Udine è stata lucida e mi ha confortato. Ora dobbiamo far parlare il campo". Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news