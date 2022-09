Milan, rinnovo Leao senza follie: se non firma via per un’offertona / News

Milan sempre alle prese con il rinnovo di Rafael Leao. L'ipotesi cessione rimane in piedi, il club non vuole fare particolari follie

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto su Rafael Leao tra campo e rinnovo. Dopo gli impegni con il suo Portogallo, il numero 17 è pronto a riprendersi il Milan dopo aver scontato la squalifica che lo ha costretto a saltare il big match contro il Napoli. Con le certezze Mike Maignan e Theo Hernandez fuori per infortunio, toccherà al classe 1999 caricarsi la squadra sulle spalle in vista delle trasferte contro l'Empoli in Serie A e il Chelsea in Champions League. Quel Chelsea che, negli ultimi giorni di calciomercato, ha bussato alla porta del Milan proprio per portarlo in Inghilterra. No secco di Paolo Maldini e Frederic Massara, che vogliono soltanto il rinnovo.

Situazione rinnovo

Prima di Milan-Dinamo Zagabria Paolo Maldini aveva parlato della stabilità economica ritrovata del Milan. Nella giornata di ieri, infatti, è stato approvato il bilancio che ha visto un rosso di 66,5 milioni di euro, vale a dire 30 in meno rispetto ai 96,4 dello scorso anno. Questa situazione potrebbe permettere alla dirigenza di affrontare la trattativa con un piglio diverso. In tutto questo pende sempre la questione dei soldi che Leao deve garantire allo Sporting Lisbona ma Milan, in tutta questa storia, è solo spettatore interessato non potendo sostituirsi al giocatore come soggetto debitore.

Nessuna follia

La linea del Milan sui rinnovi, fino a questo momento, è stata più che chiara e continuerà ad esserlo. Non ci sono dubbi sulla volontà di prolungare il contratto a Leao, ma non bisogna alterare l'equilibrio economico degli ingaggi fin qui corrisposti a giocatori di prima fascia come Theo Hernandez, Sandro Tonali e Fikayo Tomori per fare qualche esempio. Pur non influente come tema principale, il risarcimento allo Sporting c'è e, fin quando non verrà saldato, sarà presente anche nel caso in cui il giocatore dovesse esser ceduto dal Milan. Sì perché l'ipotesi cessione non è da escludere. Il portoghese ha sempre detto di trovarsi bene a Milano, ma se le parti non dovessero trovare la quadra allora il Milan non ha intenzione di perderlo a zero accetterebbe l'offerta presentata del top club di turno che ritiene più giusta.