Genoa-Milan, Vasquez su Gimenez: “Scheravo con lui e gli dicevo che…”

Da suo connazionale, cosa ha Gimenez: "Lo conosco da tanti anni. Prima di venire al Milan, scherzavamo sempre e gli dicevo che se fosse venuto in Italia, lo avrebbero marcato forte e avrebbe fatto fatica. Il campionato italiano non è facile, per un messicano che viene dall'estero non è facile ambientarsi. E poi nel Milan la pressione è tanta. Gli ho detto di stare sereno e tranquillo, che il suo momento arriverà. Si impegna tantissimo. Spero che il suo momento arrivi presto".