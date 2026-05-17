Al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in conferenza stampa - il giocatore rossoblu Johan Vasquez. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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Genoa-Milan, Vasquez su Gimenez: “Scheravo con lui e gli dicevo che…”
Al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in conferenza stampa - il giocatore rossoblu Vasquez
Da suo connazionale, cosa ha Gimenez: "Lo conosco da tanti anni. Prima di venire al Milan, scherzavamo sempre e gli dicevo che se fosse venuto in Italia, lo avrebbero marcato forte e avrebbe fatto fatica. Il campionato italiano non è facile, per un messicano che viene dall'estero non è facile ambientarsi. E poi nel Milan la pressione è tanta. Gli ho detto di stare sereno e tranquillo, che il suo momento arriverà. Si impegna tantissimo. Spero che il suo momento arrivi presto".
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