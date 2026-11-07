Per Amorim niente conferenza alla viglia di Genoa-Milan: ecco perché | PM News

Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM

Il Milan ha perso malamente contro il Ferencváros: un 2-0 secco, con i rossoneri scesi in campo malissimo. Il Diavolo resta a soli 3 punti in classifica in Europa League frutto della sola vittoria contro il Salisburgo, poi tre brutte sconfitte per la squadra di Amorim. Non c'è tempo di pensare perché il campionato incombe con l'undicesima giornata: Genoa-Milan, partita di Serie A in programma questa domenica allo "Stadio Luigi Ferraris" alle 15:00. Pochissimo tempo per organizzare una gara cruciale per il Diavolo: i rossoneri hanno poco spazio per allenarsi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Niente conferenza stampa per Ruben Amorim: la scelta del Milan

Secondo quanto apprende la redazione di PianetaMilan, il programma rossonero resta in linea con quanto visto dopo le trasferte di Europa League (anche se giovedì ha giocato a San Siro): allenamento alla vigilia per il Diavolo, per questo motivo non avrà luogo la classica conferenza stampa dell'allenatore rossonero

Una scelta totalmente comprensibile da parte di Amorim e del suo staff tecnico: è diventato troppo importante sfruttare il pochissimo tempo a disposizione per preparare nei minimi dettagli una sfida cruciale come quella contro il Genoa, che nelle ultime 4 partite di Serie A ha conquistato 9 punti, battendo, tra le altre, anche la Juventus.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La priorità al campo prima della sosta di novembre

La priorità assoluta del Diavolo in questo momento va esclusivamente agli allenamenti sul campo. I rossoneri devono gestire al meglio il doppio impegno a livello di energie e riprendersi subito dopo la pessima prestazione in Europa League contro il Ferencváros:e guardare alla pausa di novembre con il sorriso.