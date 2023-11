Garcia: “Non bisogna buttare tutto del primo tempo di Napoli-Milan”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, tornando a parlare del match contro il Milan

Le parole di Rudi Garcia su Napoli-Milan

"Non bisogna buttare tutto del primo tempo contro il Milan. Abbiamo preso due gol alle prime due occasioni e non abbiamo fatto male male offensivamente, abbiamo avuto l’occasione di fare l’1-1. Dobbiamo concentrarci su domani. Ovviamente quando una squadra rimonta dallo 0-2 e riesce quasi a fare 3-2 nel secondo tempo significa che in è stata una ripresa migliore. Speriamo di restare su quell’onda positiva anche domani".