Frattesi: “Berlusconi? Spesso parlava con Carnevali di me”

Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia. Tra gli argomenti anche Silvio Berlusconi e la sua trattativa con Carnevali per il mediano italiano. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

"Faccio le condoglianze alla famiglia del presidente. Ricordo un aneddoto: io ero in vacanza alle Maldive, non sapevo se dovevo tornare a Sassuolo o restare a Monza. Il presidente spesso chiamava Carnevali, furono addirittura a pranzo insieme per parlare di me e questa cosa la ricordo con affetto. Una figura davvero importante". LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>