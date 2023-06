Morte Berlusconi, Carnevali: “Voleva a tutti i costi Frattesi”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, commentato la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi anche con un anneddoto di mercato. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Ho avuto il piacere di conoscere il presidente molti anni fa e rimasi subito affascinato dalla sua visione imprenditoriale. Anche nell'ultimo incontro Monza-Sassuolo si è rivelato un leader competitivo, ma anche fortemente umano. Lascia un grande vuoto. Ricordo una delle prime cene in cui ebbi modo di conoscerlo quando lui aveva appena acquistato il Milan. E coinvolgeva per la sua capacità di comunicare. Due anni anni fa mi invitò ad Arcore per un pranzo con presente anche Adriano Galliani perché voleva a tutti i costi acquistare il cartellino di Davide Frattesi che lui aveva avuto in prestito al Monza". LEGGI ANCHE: Milan, assalto a Maignan. Maxi offerta rifiutata!