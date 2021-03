Francia, Deschamps: “Theo Hernandez non convocato? Ecco il motivo”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato dell'ennesima esclusione di Theo Hernandez dai convocati. Ecco spiegato il motivo

In casa Francia, da più di un anno, tiene banco il caso Theo Hernandez. Nonostante le grandi prestazione del terzino del Milan, il CT Didier Deschamps continua a non tenerlo in considerazione. Niente convocazione nemmeno questa volta, con l'ex Juventus che ha spiegato il motivo della sua ennesima esclusione: "Theo Hernandez? In quel ruolo c'è tanta concorrenza - afferma in conferenza stampa - Nessun giocatore va favorito solo per il fatto di giocare in un club con grande attenzione mediatica. Non sarebbe giusto penalizzare Digne per questo motivo. Sta facendo grandi cose con noi e con l'Everton, molti lo sottovalutano. Non è giusto e mi dispiace molto per questo".