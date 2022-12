Francia, Deschamps: “Non mi aspettavo il Marocco ma merita rispetto”

Intervenuto in conferenza stampa, Didier Deschamps ha parlato della semifinale contro il Marocco. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo davvero incontrato un'ottima Inghilterra per ciò di cui è capace, atleticamente e tecnicamente. Ma noi abbiamo risposto. È bellissimo essere ancora in grado di raggiungere le semifinali e vogliamo assaporarla. C'è qualità in questa squadra, ma c'è anche un mentalità e uno stato d'animo. Il Marocco merita tutto il nostro rispetto. Forse non faceva parte delle squadre che ci aspettavamo così avanti, ma li prenderemo molto sul serio". Mercato Milan, doppio colpo in Serie A? Le ultime news >>>