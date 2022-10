Fiorentina, Italiano: “Spero che questa vittoria ci lasci tantissimo” | News

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria della sua Fiorentina in Conference League. Queste le parole del tecnico viola: "Da questa partita dobbiamo trarre tantissime situazioni positive. Era da un po' che non segnavano gli attaccanti e abbiamo vinto in trasferta. Deve darci fiducia e forza, purtroppo come quando non dobbiamo deprimerci dopo i ko, da domani dovremo pensare alla prossima partita contro la Lazio. Spero che ci lasci tantissimo e mi auguro che questo serva per i prossimi impegni. Per quanto riguarda i tifosi allo stadio, l'ambiente è emozionante. L'inizio della gara con tutte le persone attaccate al campo, dà tante emozioni. Ho scambiato qualche battuta con qualche ragazzina ed è stato bello, ti danno grande adrenalina". Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>