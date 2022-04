Fiorentina, Italiano: “Contro il Milan sarà una battaglia” | Serie A News

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di domani.

Sulla sconfitta contro l'Udinese: "Noi quest'anno siamo abituati così. Si archiviano le prestazioni di qualsiasi tipo e si riparte. Figuriamoci se non archiviamo una partita storta come quella con l'Udinese. Venivamo però da prestazioni buone e risultati utili. Pensiamo solo a questi venti giorni, andiamo avanti con fiducia. Domani sarà una battaglia contro i primi della classe, noi faremo di tutto per non farci battere".

Sul Milan: "Quest'anno tutte le squadre hanno momenti di difficoltà. Ora mancano quattro partite, il Milan ha due punti di vantaggio e ha più possibilità di tutte per arrivare fino alla fine. Ci sono partite difficili per tutte, ma il Milan ha qualche chance in più alla luce dei due punti di vantaggio. Ha continuato un discorso cominciato già l'anno scorso, ha un gioco consolidato, va in gol con tanti uomini. La qualità di una squadra si vede anche nel non dipendere da un solo calciatore. Lo sta dimostrando il Milan e l'abbiamo dimostrato anche noi".

Sulla Fiorentina: "Siamo una squadra che crea tanto. Certo, avere uno che ti fa 20-30 gol fa la differenza. Ma se c'è un obiettivo che mi piace avere è far segnare tutti perché è una cosa positiva. Dobbiamo far gol tutti. Ci stanno mancando i gol di qualche difensore su palla inattiva, quelli di qualche mezzala che va in area. Adesso mancano venti giorni, è inutile puntare il dito su certi aspetti. Concentriamoci su queste partite". Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI