Fiorentina-Milan, Nkunku salvatore e critiche ad Allegri: le reazioni dei tifosi sui social

La Fiorentina si gode il suo nuovo rinforzo a centrocampo, ma dietro l'arrivo di Arthur Atta a Firenze si nasconde un vero e proprio retroscena di mercato. Il classe 2003, arrivato in maglia viola in questi giorni, si è presentato ai tifosi, non nascondendo come la sua estate sia stata tutt'altro che priva di corteggiamenti.

Atta alla Fiorentina: era seguito anche dal Milan

Nelle scorse settimane, infatti, il nome del centrocampista francese era finito nel mirino di diverse big, con ilin prima fila che lo aveva monitorato con molta attenzione come possibile innesto per la mediana. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sul club toscano.

Il centrocampista non si è nascosto davanti alle domande sui club che lo avevano seguito, spiegando con grande maturità i motivi che lo hanno spinto a scegliere il progetto della Fiorentina a discapito di altri club, magari, più importanti:

«Sì c’erano altre squadre, ma alla fine ho scelto la Fiorentina e ringrazio molto la famiglia Commisso per essere qui. Perché la Fiorentina e non queste big? Ho parlato con Paratici e con Grosso: vogliono far crescere la squadra. Poi per me il modo di giocare è stato fondamentale, sapevo di dover fare questa scelta e ho capito che era il posto giusto. Sapevo che i tifosi sono appassionati e sono contento di essere qui»