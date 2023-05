Euroderby Inter-Milan, Pioli: “Percorso positivo, ma grande delusione”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League.

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine dell'euroderby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il bilancio di questi due anni: "Ora c'è solo delusione. Siamo arrivati in semifinale e l'anno scorso ai gironi siamo usciti. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso, ma volevamo la finale. Grande delusione, ma da superare subito. Perché dobbiamo finire bene in campionato. La delusione grande sarebbe non giocarla l'anno prossimo".

Il rimpianto più grande: "I dieci minuti iniziali della partita d'andata e non aver segnato oggi quando potevamo. A questi livelli servono prove di alto livello. Oggi grande partita, ma non abbiamo alzato il livello".

Se qualcosa che aveva preparato non ha funzionato: "Ci hanno fatto male in ripartenza e in transizione. Abbiamo gestito il pallone, ma ci hanno fatto male in transizione e sulle palle inattive. Sono stati più bravi".

Sulla poca esperienza del Milan: "Ce l'avevamo il giocatore esperto, ma non siamo riusciti a utilizzarlo. Ibra sarebbe stata una risorsa. La politica sta dando ottimi risultati. Quest'anno abbiamo provato a essere competitivi in due competizioni. Ci siamo riusciti in Champions, perché il percorso è positivo al di là della delusione. In campionato no. La stagione può insegnare tanto".

Sull'Inter così precisa: "Sono forti, hanno superato il girone che era difficilissimo. Però siamo forti anche noi. Nei rimpianti non aver avuto Rafael Leao al meglio. O ci arrivi al meglio o noi non siamo stati a quel livello e non abbiamo superato il turno".