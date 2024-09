Inter, Inzaghi: “Il Milan è un’ottima squadra. Sarà una bella partita”

Il Milan sarà arrabbiato? Rischio pancia piena per l'Inter? — "È un rischio che non deve capitare, troveremo un Milan che ha fatto un'ottima partita contro il Venezia e poi ha perso col Liverpool. Più di pensare a come troverà il Milan penserò a quello che dovremo fare noi, a una grandissima gara di corsa, di attenzione. I derby sono questi, vanno al di là di tutti i pronostici: i dettagli sono fondamentali e dovremo essere più bravi dei nostri avversari."

Questo derby può essere una spallata al Milan? — "Ne ho già parlato prima, cerco di concentrarmi su casa nostra."

Tutti danno favorita l'Inter, come la vive? — "Quello che è stato è stato, troviamo una squadra con ottimi giocatori allenata da un ottimo tecnico che ho già incontrato diverse volte a Roma. Dovremo farci trovare pronti."

Domani potete stabilire il record di derby vinti consecutivi, ma non c'è più Pioli — "Il Milan ha cambiato in queste partite, parlo delle prime 4 di campionato più la Champions. Io non penso che sia solo il Milan, alternano tutte le squadre momenti in cui si è più aggressivi ad altri con meno aggressività. Secondo me non ci sarà un'Inter che aspetta o un Milan che aspetta. Sarà un derby molto sentito da tutte le parti, dovremo essere bravi tutti sui particolari. Non dimentichiamo che sia noi che il Milan abbiamo avuto una partita infrasettimanale contro un top club."

Vi sentite più forti del Milan? — "Noi ci sentiamo forti contro tutto e tutti. Nel derby, gli ultimi sono stati positivi ma l'ho detto alla prima domanda che quello che è stato è stato. Adesso bisogna guardare al presente, alla partita di domani che sarà estremamente difficile per noi. Ho sentito la conferenza di Fonseca, ha detto che ha trovato una squadra che ha lavorato molto bene. Vale lo stesso per me, sarà un derby aperto e sentito, penso corretto e vedremo che succederà."

Lautaro Martinez sarà titolare? — "Ho dei dubbi perché devo vedere l'allenamento di oggi, chi ha giocato a Manchester ieri ha fatto meno rispetto a chi è partito dall'inizio. Per quanto riguarda Lautaro non esiste nessun caso, è il nostro capitano e ha giocato un anno intero senza fermarsi. Si sta impegnando tantissimo, anche ieri si è allenato insieme ai compagni: se starà bene giocherà senz'altro dal primo minuto."

Che differenze ci sono tra il derby di Milano e quello di Roma? — "Sono due derby fantastici, quello di Roma ne ho fatti quattordici mi pare e sono state grandissime gare, con tante emozioni. A Milano ci sono stati tantissimi, in tutte le competizioni, e anche qua si respira grandissima aria, grandissima atmosfera."

Dumfries sarà titolare? — "Sta bene, è entrato bene nelle varie partite. È uno dei ballottaggi, Darmian ha fatto un'ottima gara a Manchester e Denzel è entrato molto bene. È uno dei due dubbi che mi porterò fino a domani, ogni volta devo poter scegliere il giocatore migliore per ciascuna partita."

L'Inter ha più senso di appartenenza del Milan? — "Io non so rispondere per il Milan, sicuramente i miei giocatori hanno un fortissimo senso di appartenenza, sono legati tra loro e ai tifosi. È qualcosa in più, domani sarà importante far vedere le cose che sappiamo fare, sapendo che troveremo di fronte un Milan con grandissima qualità e un allenatore di valore." LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, ecco le parole di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida