Alla vigilia della sfida tra Croazia e Inghilterra, Slaven Bilic, commissario tecnico della Croazia, ha voluto spendere delle bellissime parole nei confronti di Luka Modrić. L'allenatore della Nazionale ha ribadito ancora una volta l'importanza del centrocampista del Milan, sottolineando il peso che il numero 14 rossonero continua ad avere in campo e all'interno dello spogliatoio.

Milan, senti Bilic

« Resiste semplicemente perché è unico ed è qui perché significa molto per la squadra. È più di un giocatore, più di un capitano. È un’icona. La sua importanza si vede ovunque, a tavola, a cena, alle riunioni. Ma soprattutto è qui perché dà ancora molto in campo e fa la differenza. Fa la differenza in Serie A."

La sua analisi, poi, si è estesa anche al Milan, parlando di età, fattore che sembra essere soltanto un numero per il centrocampista croato, capace di mantenere un rendimento di altissimo livello nonostante il passare degli anni. La gestione delle sue energie, infatti, resta comunque una priorità:

"Il Milan non è lo stesso quando c’è lui in campo e quando non c’è. Fa la differenza anche in Nazionale, lo ha dimostrato l’altro giorno in Repubblica Ceca. Certo, come con molti altri giocatori, dobbiamo tenere conto del suo carico di lavoro ed è per questo che ci prendiamo cura di lui in modo particolare. È semplicemente unico. C’è quel vecchio detto che l’età è solo un numero, ma con lui sembra proprio così e lo dimostra. Credo che la chiave sia la sua passione e la sua volontà. Però è anche veloce, soprattutto nel primo tocco ».

Nonostante nelle ultime partite Modric stia accusando qualche difficoltà, anche a causa delle scelte tecniche di Amorim, il centrocampista croato resta un elemento imprescindibile nell'undici titolare. La sua esperienza e la qualità nella gestione del pallone rendono difficile pensare ad un Milan senza di lui, soprattutto dopo la stagione dello scorso anno.