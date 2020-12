Conferenza Milan-Parma, Pioli: “Ibra e Kjaer puntano a mercoledì”

Serie A, Milan-Parma: le parole della vigilia di Pioli

Su Ibra e Leao come punta: “Ibra e Kjaer procedono bene, sono infortuni muscolari e delicati. La loro voglia è tornare il prima possibile, credo puntino a mercoledì. Noi però dobbiamo valutare bene, mi auguro di averli il prima possibile, ma non possiamo fare errori. Procedono bene e questo è importante, poi vedremo. Rebic e Leao sono entrambi più esterni, ma Rebic forse è più adatto come punta. Leao sta crescendo però e può farlo”.

Sul chiudere il 2020 da imbattuti: “Sono appassionato di ciclismo, le microtappe mi piacciono. Quattro partite però sono troppe. Per vincere la corsa a tappa devi pensare a una tappa alla volta. Pensiamo a domani, poi alle prossime. Stiamo scalando una vetta ripida”.

Su Hauge: “Gli piace accentrarsi, ma partendo largo. Sta lavorando tantissimo ed è molto importante. La sua conoscenza dei nostri meccanismi non è ancora massimale”.

Sul Parma a San Siro sempre in gol: “È una squadra di buona qualità, soprattutto nel reparto offensivo e con caratteristiche che possono metterci in difficoltà. Domani dovremo essere bravi più del solito quando avremo la palla a forzare solo quando giusto”.

Su Paolo Rossi: “Ci tengo a ricordarlo. È stato un compagno di squadra, ma anche un campione. Di normalità, è una grande qualità. La mia generazione è cresciuta con il Mondiale 82, ma lui è rimasto semplice. Sarà sempre dentro di noi”.

La partita Milan-Parma di domani, alle ore 20:45, a San Siro, sarà diretta da Francesco Fourneau. Ecco tutta la squadra arbitrale.

Il Milan arriva a questa partita dopo la bella vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga. In campionato i rossoneri arrivano dai tre punti conquistati a Marassi contro la Sampdoria. Il Parma di Fabio Liverani ha vinto solo 2 partite in Serie A, alla terza e alla nona giornata. A San Siro ha già giocato e pareggiato 2-2 contro l’Inter.

