Borussia Dortmund-Milan, Pioli: “Ecco qual è il nostro errore più grande”

Borussia Dortmund-Milan 0-0, così Pioli nel post-partita

Sulla sua analisi della gara: “Il primo tempo non abbiamo giocato una partita eccellente, abbiamo sofferto di più. Nel secondo tempo meglio, con più qualità e compattezza, non essere riusciti a fare gol dispiace molto. Zero gol in due gare di Champions è il nostro errore più grande, dobbiamo essere più cinici.