Bologna-Milan, Motta: “Abbiamo messo in difficoltà una squadra fortissima”

Thiago Motta, allenatore dei rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 1^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta al Dall'Ara. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Noi siamo stati organizzati, abbiamo fatto bene contro un squadra forte che si è rinforzata tanto. Dopo i due gol per noi la gara si è fatta più difficile. Cercavamo un gol per rimetterci in partita ma non è arrivato. Ora dobbiamo pensare subito alla sfida contro la Juventus"

Sulla finalizzazione da migliorare: "Si qualcosa manca se creiamo ma non finalizziamo: il nostro obiettivo è mettere la palla dentro, e oggi questo non è stato possibile. Orsolini è entrato bene e mi è piaciuto nei primi minuti, ma non mi è piaciuta la posizione perché lui sa che quella non è la posizione che stiamo cercando visto che facilitava troppo la vita a Tomori. Voglio il massimo da tutti e anche da lui".

Su Ndoye: "Molto bene. E’ un ragazzo che potrà migliorare sicuramente, oggi ha iniziato a destra e finito a sinistra. Avrà bisogno degli altri giocatori che arriveranno per aumentare il livello della squadra".

Sul secondo gol del Milan: "Sì, mi sono arrabbiato molto perché ne abbiamo parlato molto. In quel momento la palla andava stoppata e giocata ma non posso dire nulla a Stephan che fino alla fine della partita va in area e prova a mettere in difficoltà l’avversario".

Sulle responsabilità: "La Serie A è una cosa seria, come sono serie tutte le persone che lavorano in questo Club. Non siamo riusciti a iniziare il campionato con la squadra finita, non è stato così ma ora dobbiamo pensare al campionato e in particolare alla Juventus. Dobbiamo affrontare tutte le sfide con lo spirito di oggi, ma dobbiamo mantnere queste prestazioni insieme ai risultati, perché questo è quello che conta".

Il bilancio del mercato: "Posso fare un bilancio sulla partita di oggi, dove ho visto una squadra che lotta, che gioca e che compete. Noi come Bologna non abbiamo i mezzi economici per arrivare al livello del Milan ma oggi la mia squadra ha giocato bene".