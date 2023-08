Pagelle Bologna-Milan: Pulisic e Giroud splendidi, Reijnders illumina

PAGELLE BOLOGNA-MILAN - Primo tempo scoppiettante, con i primi venticinque minuti in particolare in cui il Milan domina e dà spettacolo, dopo una traversa bolognese dopo venti secondi. Giroud, vecchia volpe, sblocca la situazione con un gol da vero bomber su assist di Reijnders, tra i migliori. Poco dopo, Pulisic scaraventa in rete il pallone dal limite. La seconda parte della prima frazione è a ritmi leggermente più bassi, ma con il Milan sempre pericoloso. Seconda frazione a ritmi molto più bassi, il Milan rallenta.