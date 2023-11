Belmadi: “Adli? Gli ho spiegato il progetto, ma non mi ha risposto…”

Le parole di Djamel Belmadi su Yacine Adli

"Ho parlato con Adli più volte dai tempi del Bordeaux. La palla è nel suo campo. Ho effettuato l’approccio in ambito tecnico spiegandogli il progetto. Non c’è bisogno di fare altro per convincerlo. Ma non ha detto di essere disponibile". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ritorna su Krunic" >>>