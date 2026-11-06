Il derby della Madonnina si avvicina anche per il Milan femminile. Sabato alle ore 15:00 al Puma House of Football, le rossonera affronteranno l'Inter nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A femminile. Una partita molto importante per le ragazze di Suzanne Bakker, che sono chiamate a dare continuità ai risultati e a riscattare un avvio di stagione che non ha pienamente soddisfatto le aspettative iniziali.

Le parole di Arrigoni pre derby

«Noi daremo il massimo. Ci stiamo preparando bene e sabato affronteremo l’Inter nel modo migliore, sono sicura. Non siamo soddisfatte di quanto raccolto in questi mesi. Da gruppo stiamo lavorando per trovare continuità e portare a casa i tre punti ogni partita. Un derby è sempre un derby e, siccome facciamo parte di una grande famiglia, la vittoria dei ragazzi la settimana scorsa ci ha dato la carica. Cercheremo anche noi di portare a casa la partita. Se c’è un’avversaria dell’Inter che non vorrei avere contro? Non lo dico, anche perché poi magari queste cose ti si ritorcono contro. Poi noi come squadre non abbiamo nulla da invidiare all’Inter. Ce la giocheremo al massimo con le nostre qualità».

A presentare la sfida ci ha pensatoIntervenuta in conferenza stampa, la centrocampista rossonera ha voluto sottolineare la voglia del gruppo di conquistare tre punti fondamentalissimi, evidenziando anche la carica ricevuta dalla recente vittoria della squadra maschile:

Durante il suo intervento, la giocatrice ha parlato anche dell'importanza di poter tornare a giocare davanti al proprio pubblico, fattore molto fondamentale:

«Non giocare mai in casa lo scorso anno non è stato bello, ci è mancato il pubblico. Il Vismara ci darà una spinta in più: è il nostro stadio e speriamo vengano tanti tifosi. Come in ogni partita, anche se è un derby, alla fine la differenza la farà la voglia: ogni piccola sfida nel match in cui riusciremo a essere più forti ci aiuterà. Dobbiamo pensare una partita alla volta e cercare di vincerle tutte, poi si vedrà».

In chiusura, la giocatrice ha avuto riservare alcune parole anche al suo percorso in rossonero: arrivata al Milan tre anni fa, Arrigoni si sente ormai è una figura alquanto importante all'interno del gruppo, e non nasconde il desiderio di riscattare i derby precedenti: