Ancelotti: “Bellingham o Kakà? Jude meglio senza palla, ma…”

Alla vigilia di Union Berlino - Real Madrid , match valevole per l'ultima giornata di Champions League 2023/2024 , Carlo Ancelotti è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione del match. Tra i temi toccati anche il confronto tra Jude Bellingham e Ricardo Kakà , ex Milan . Ecco le sue parole riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Le parole di Carlo Ancelotti

"Jude ha più qualità nel muoversi senza palla e il non giocare con un centravanti fisso gli permette di avere più spazio di quanto Kakà abbia mai avuto in un sistema di gioco diverso e con più giocatori".