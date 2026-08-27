Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia del match contro il Venezia, il tecnico Ruben Amorim ha voluto chiarire alcune cose sul futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese è in uscita dal Milan, che ha già accettato due offerte dall'Inghilterra e dalla Turchia.

Milan, Amorim su Leao in conferenza stampa

"Rafa Leao è un giocatore fortissimo: con la giusta mentalità può giocare in ogni squadra, ma bisogna averla. A volte arriva un momento in cui bisogna andare via. Noi siamo in mezzo. Sapete meglio di me cosa sta succedendo, un po' di pazienza. Pensiamo al Venezia, poi vi prometto che poi parleremo di mercato".

Il Milan accetta due offerte per Leão

Alla domanda del giornalista della 'Gazzetta dello Sport'"In caso di permanenza alsarebbe reintegrato in rosa o verrebbe escluso dal progetto?",ha risposto così:Si registra una notevole accelerata per l'uscita dinella notte tra mercoledì 26 agosto e giovedì 27. Ilhale offerte dila società turca ha messo sul tavolo un acquisto a titolo definitivo permentre i 'Villains' hanno rilanciato con unOra, la palla passa al portoghese, chiamato a scegliere tra lo stipendio da 10-12 milioni netti che percepirebbe a Istanbul o i 7 milioni proposti dalla Premier League. La trattativa è arrivata alle fasi finali, e le parole diconfermano l'imminente addio del numero 10 dopo sette stagioni in rossonero.