Le parole del tecnico rossonero Ruben Amorim sul futuro di Rafael Leao in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia
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Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia del match contro il Venezia, il tecnico Ruben Amorim ha voluto chiarire alcune cose sul futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese è in uscita dal Milan, che ha già accettato due offerte dall'Inghilterra e dalla Turchia.
Milan, Amorim su Leao in conferenza stampaAlla domanda del giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin: "In caso di permanenza al Milan, Leao sarebbe reintegrato in rosa o verrebbe escluso dal progetto?", Amorim ha risposto così:
"Rafa Leao è un giocatore fortissimo: con la giusta mentalità può giocare in ogni squadra, ma bisogna averla. A volte arriva un momento in cui bisogna andare via. Noi siamo in mezzo. Sapete meglio di me cosa sta succedendo, un po' di pazienza. Pensiamo al Venezia, poi vi prometto che poi parleremo di mercato".
Il Milan accetta due offerte per LeãoSi registra una notevole accelerata per l'uscita di Leao nella notte tra mercoledì 26 agosto e giovedì 27. Il Milan ha accettato le offerte di Galatasaray e Aston Villa: la società turca ha messo sul tavolo un acquisto a titolo definitivo per 45 milioni di euro più 5 di bonus, mentre i 'Villains' hanno rilanciato con un prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto fissato a 42. Ora, la palla passa al portoghese, chiamato a scegliere tra lo stipendio da 10-12 milioni netti che percepirebbe a Istanbul o i 7 milioni proposti dalla Premier League. La trattativa è arrivata alle fasi finali, e le parole di Amorim confermano l'imminente addio del numero 10 dopo sette stagioni in rossonero.
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