Cessione Milan, chiusura in due settimane: Gazidis potrebbe lasciare

Le ultime news sulla cessione del Milan: Ivan Gazidis potrebbe lasciare il club rossonero dopo la vendita a Investcorp. Le novità

Salvatore Cantone

Ivan Gazidis potrebbe lasciare il Milan. E' questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina.La squadra di Pioli questa sera gioca la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, ma le voci relative alla cessione del club rossonero a Investcorp non si placano.

Ad ufficializzare la trattativa il tweet pubblicato dall'account ufficiale dell’ambasciata del Bahrain nel Regno Unito: "Il fondo di investimento Investcorp ha avviato una trattativa esclusiva per l’acquisto del Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e veramente globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo". Il tweet è stato poi rimosso.

Come ormai è noto, Investcorp ha due settimane di esclusiva con Elliott per poter concludere la trattativa. Adesso siamo nella fase di diligence, ovvero nell'analisi dei conti, poi successivamente ci sarà il dentro o fuori. O ci sarà la cessione del Milan o il club rossonero rimarrà nelle mani di Elliott. Non ci saranno prolungamenti di alcun tipo.

Nel caso in cui ci fosse la fumata bianca, a quel punto bisognerà capire il futuro di Gazidis, Maldini e Massara, che tanto bene hanno fatto in questi anni. L'amministratore delegato potrebbe lasciare, visto il forte legame con il fondo Elliott. Maldini e Massara, invece, potrebbero anche restare, ma al momento è difficile fare previsioni. Prima bisogna arrivare alla chiusura della trattativa che porterebbe nelle casse di Elliott 1,1 miliardi di dollari.Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI