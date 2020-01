Caldara-Atalanta: anche il Milan prende in considerazione l’ipotesi

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, anche il Milan starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di cedere in prestito Mattia Caldara all’Atalanta per farlo tornare quel giocatore che proprio a Bergamo si era imposto nel calcio italiano. Tuttavia, andrebbe trovata la formula giusta. I rossoneri un anno e mezzo fa hanno investito ben 40 milioni (scambiandolo con Bonucci) e l’investimento non deve assolutamente andare perso. Tuttavia, il difensore recentemente aveva allontanato le voci di mercato: ecco cosa aveva dichiarato>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android