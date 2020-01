Calciomercato – Terminato l’incontro a Casa Milan tra rossoneri e PSV

CALCIOMERCATO MILAN – E’ terminato da pochi minuti l’incontro a Casa Milan tra l’agente di Ricardo Rodríguez, il PSV e la dirigenza rossonera. Per gli olandesi, infatti, era presente il direttore sportivo John de Jong, con il club di Eindhoven che avrebbe chiesto il terzino in prestito con diritto di riscatto. Il Milan, che inizialmente era fissato sull’addio solo per un’offerta in denaro, sembra abbia aperto al prestito ma con obbligo.

