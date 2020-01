Calciomercato – Politano-Spinazzola, accordo trovato: le cifre

CALCIOMERCATO – Accordo trovato tra Inter e Roma per lo scambio a titolo definitivo di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Siamo davvero ai dettagli ormai, dopodiché il club giallorosso avrà il rinforzo che farà le veci dell’infortunato Zaniolo, mentre Conte avrà un esterno polivalente in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Milan beffato, dunque, dal momento che nei giorni scorsi aveva mostrato parecchio interesse per l’esterno romano ex Sassuolo. Nelle prossime ore previste le visite mediche di entrambi i calciatori.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android