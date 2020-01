Calciomercato Milan – Todibo ad un passo: ecco con quale formula arriva

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Clair Todibo è ad un passo dal Milan dopo il blitz tra ieri sera e questa mattina di Frederic Massara. Arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei catalani dal momento che né il Barcellona ha voluto perdere definitivamente il ragazzo e né il difensore ha voluto dire completamente addio al club spagnolo.

Insomma, le prestazioni di Todibo in rossonero nei prossimi 6 mesi decideranno il suo futuro che potrà essere al Milan oppure nuovamente al Barcellona. L’operazione in caso di riscatto del club di via Aldo Rossi dovrebbe essere sui 20 milioni di euro. Ipotesi svincolo, invece, per Borini: ecco le ultime>>>

