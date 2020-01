CALCIOMERCATO MILAN – Lo spagnolo Jesùs Suso è appena arrivato a Casa Milan per discutere il proprio futuro con la dirigenza rossonera. Probabile che i 90 minuti passati in panchina ieri contro l’Udinese siano stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e lo spagnolo stia chiedendo con insistenza la cessione al club di via Aldo Rossi. Tra le pretendenti, però, una oggi si è tirata indietro: ecco chi è>>>

