Intervenuto sul canale YouTube di Romano, Moretto ha parlato dell’interesse del Milan per Kostov
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Il Milan continua con decisione a puntare sui giovani talenti, esplorando le migliori giovanili di tutta Europa per anticipare la concorrenza. L'ultimo nome finito sotto i riflettori della dirigenza rossonera arriva dalla Serbia: stiamo parlando di Vasilije Kostov, giovane classe 2008 dello Stella Rossa.
A svelare la trattativa è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
Calciomercato Milan, nuovo gioiello individuatoSecondo quanto riferito da Moretto, il club avrebbe già mosso i primi passi ufficiali per tastare il terreno con il club serbo:
“Il Milan ha chiesto informazioni su Vasilije Kostov, classe 2008, talentuoso trequarti/ala destra della Stella Rossa, in passato già visionato dall'Inter, ed ora cercato da diversi clubs di Premier. Il Milan valuterebbe l'ipotesi di acquistare il giocatore, e di lasciarlo giocare un anno a Belgrado. Valutazioni in corso“
La concorrenza, ovviamente, non manca di certo. Sul ragazzo ci sono diversi top club europei, in particolare alcuni di Premier League, dopo che anche l'Inter lo aveva seguito nei mesi scorsi.
La strategia del Milan sembra essere molto chiara: riuscire ad prendere il cartellino del giovane lasciandolo a Belgrado per questa stagione.
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