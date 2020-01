Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez atteso domani a Istanbul

CALCIOMERCATO MILAN – Il terzino svizzero Ricardo Rodríguez ha scelto il Fenerbahce e domani è atteso a Istanbul per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. L’ex Wolfsburg si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5-6 milioni. Beffata, dunque, la concorrenza del PSV Eindhoven che nei giorni scorsi si era interessato in maniera importante con incontri a Casa Milan da parte dei propri dirigenti e quelli rossoneri. Rodríguez, però, ha scelto la Turchia per ritrovare minutaggio e una maglia da titolare a Euro 2020.

