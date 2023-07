Calciomercato: Milan-Musah, è fatta. Danjuma vicino | PM News

Il Milan prova l'accelerata decisiva di calciomercato per dare a Stefano Pioli già in questa settimana altri due rinforzi: Yunus Musah e Arnaut Danjuma. Da quello che ci risulta, il primo - soprattutto - dovrebbe essere un affare in dirittura d'arrivo, magari già in questi giorni. Le tempistiche delle chiusura, però, dipendono molto anche dalla celerità della controparte. Nel caso di Musah, del Valencia. L'americano è - dei due - il più vicino a sbarcare in Italia. L'obiettivo è portare il centrocampista in tournee con il Milan negli States e regalare all'allenatore una mediana pressochè completa.