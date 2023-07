Calciomercato Milan – Maldini sempre più vicino all’Empoli: fissate le visite

Dopo una stagione vissuta in prestito allo Spezia, con cui però non è riuscito a guadagnarsi la permanenza in Serie A nello spareggio contro l'Hellas Verona, Daniel Maldini è tornato al Milan. Sembra che nel suo futuro, però, possano non esserci i colori rossoneri, dal momento in cui si starebbe avvicinando il suo passaggio all'Empoli.