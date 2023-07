Calciomercato Milan – Fumata bianca definitiva per l’arrivo di Pulisic

Dopo le voci giunte nel corso del pomeriggio odierno, ormai sembra essere arrivata la fumata bianca per l'arrivo al Milan di Christian Pulisic . Lo statunitense pare ad un passo dal vestire la maglia rossonera, diventando così il quarto innesto di questa sessione estiva di calciomercato per il Diavolo.

Secondo quanto riferito da 'TMW' il Milan avrebbe definito nelle ultime ore anche gli ultimi dettagli e sarebbe stato importante per giungere alla chiusura il contatto che le parti hanno avuto in giornata. Da capire, a questo punto, quando Christian Pulisic arriverà a Milano per svolgere le visite mediche di rito con il Diavolo. Per lo statunitense il club rossonero dovrebbe versare nelle casse del Chelsea un corrispettivo di circa 20 milioni di euro.