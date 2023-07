Come giocherebbe il Milan con Morata? Caratteristiche e pregi di Alvaro

Un attaccante di spessore e che possa segnare con continuità. È questa la speranza e la richiesta di molti tifosi del Milan per questa sessione di calciomercato . Ed è normale che sia così dopo una stagione che ha visto il solo Olivier Giroud come punta affidabile per Stefano Pioli. Ibrahimovic si è ritirato e il solo ritorno di Colombo non può bastare, specialmente se Origi e Rebic dovessero abbandonare Milanello. I nomi che sono e che stanno circolando sono già tanti, ma al momento ci sarebbe un favorito rispetto agli altri e parliamo di Alvaro Morata . L'attaccante dell'Atletico di Madrid potrebbe liberarsi con una clausola rescissoria. Ma cosa potrebbe portare al Milan? Come potrebbe giocare Pioli con lo spagnolo?

Perfetto per Pioli?

Morata è un calciatore atipico per essere una prima punta. Quando indossava la maglia della Juventus ha giocato spesso come supporto di Tevez e, in qualche occasione, anche come esterno adattato. La sua produzione sotto porta non è mai stata favolosa o sbalorditiva, anche per 'colpa' delle sue caratteristiche tecniche e tattiche. Lo spagnolo, però, è in possesso di un'ottima tecnica individuale e potrebbe garantire alla rosa del Milan velocità e attacco della profondità che al momento mancano in rosa. Non da disprezzare le sue capacità sui colpi di testa dove spesso in carriera è stato decisivo. Proprio questo l'aspetto più importante: Morata, soprattutto con la maglia bianconera, ha segnato dei gol pesantissimi specialmente in Champions League. Può garantire la doppia cifra di reti stagionali e si accoppierebbe bene con Giroud. I due hanno delle caratteristiche che non cozzano.