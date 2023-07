Christian Pulisic sarà un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Conclusa, di fatto, l'operazione con il Chelsea. Le ultime news

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' Chelsea e Milan hanno raggiunto l'accordo per l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic. Il fantasista statunitense, classe 1998, si trasferirà alla corte di Stefano Pioli per una cifra che, bonus inclusi, raggiunge i 20 milioni di euro.