Calciomercato Milan – Incontro con Kessie per il rinnovo: le ultime / News

Il Milan ha incontrato l'agente di Kessie per il rinnovo prima del prossimo calciomercato. C'è ottimismo: le ultime.

Imparare dai propri errori e non ripeterli, è ciò che sta facendo il Milan, in vista del prossimo calciomercato, con Franck Kessie. L’ivoriano classe 1996 ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2022, quindi tra poco più di un anno. L’obiettivo, però, è quello di non ridursi ad aspettare l’ultimo momento come successo con i giocatori in scadenza il prossimo giugno.