Calciomercato Milan – Il Tottenham pensa a Piatek per sostituire Kane

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, il Tottenham starebbe pensando a Krzysztof Piatek per sostituire l’infortunato Harry Kane, che ha riportato una lesione al ginocchio nella prima gara del 2020. Il Milan ha messo sul mercato l’attaccante polacco, ma non ha assolutamente intenzione di svenderlo. Per questo il club rossonero valuta Piatek almeno 30 milioni, nel tentativo di rientrare il più impossibile dall’investimento fatto 12 mesi fa e non segnare una minusvalenza a bilancio. Intanto, Reina è ad un passo dall’Aston Villa>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android