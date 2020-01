Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: offerto Jesse Lingard

CALCIOMERCATO MILAN – Jesse Lingard è in procinto di lasciare il Manchester United dove nelle ultime uscite ha perso posizioni nelle gerarchie di Solskjaer. Come riportato dal portale inglese ‘Transfer News’ l’esterno inglese sarebbe stato offerto al Milan. L’inglese dei Red Devils è prettamente un’ala destra e non è più giovanissimo dal momento che ha 27 anni (classe 1992). In questa stagione tra campionato e coppe ha disputato 27 presenze, segnando una sola rete in Europa League. Il suo contratto scade a giugno 2021 e già in questa sessione di mercato potrebbe lasciare Manchester.

