Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Celta Vigo pensa a Biglia

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal giornale spagnolo ‘AS’, il Celta Vigo starebbe valutando il profilo di Lucas Biglia, offerto al club galiziano e in scadenza di contratto a giugno 2020.. Il centrocampista rossonero, chiuso da Bennacer, non sta trovando spazio e potrebbe decidere di lasciare il Milan per avere maggiore continuità di minutaggio. L’ex Lazio è stato proposto anche a diversi club inglesi. Intanto, i rossoneri sarebbero tentati da Cengiz Under>>>

