Calciomercato Milan – Dalla Germania: anche l’Hertha Berlino su Xhaka

CALCIOMERCATO MILAN – Non ci sarebbe solo il Milan nella corsa a Granit Xhaka, centrocampista svizzero in uscita dall’Arsenal. Stando a quanto riportato da Sky Sport Deutschland il giocatore sarebbe finito nel mirino anche dell’Hertha Berlino. Il classe 1992 dei Gunners è in scadenza nel 2023, ma cerca un club che gli consenta di giocare con regolarità per presentarsi all’Europeo in ottima forma. Alla prima di Arteta oggi, Xhaka ha giocato titolare e chissà che l’ex vice di Guardiola non possa rilanciarlo e toglierlo dal mercato. I rossoneri potrebbero insistere soprattutto qualora Kessie dovesse partire. Ecco le ultime sull’ivoriano>>>

