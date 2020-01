Calciomercato Milan – Dalla Francia: interesse del Lione per Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal portale francese ‘Instant Foot’ ci sarebbe un interesse concreto da parte del Lione per Krzysztof Piatek. Il club francese, alla ricerca di un attaccante, si sarebbe messo sulle tracce del centravanti polacco, che potrebbe lasciare il Milan dopo appena 12 mesi dal suo arrivo. Il presidente del club Jean-Michel Aulas ha indicato, tuttavia, che il club dovrebbe fare uno sforzo economicamente significativo per attirare un giocatore del calibro del pistolero rossonero. Operazione, dunque, che difficilmente può andare in porto. Intanto, Rodríguez domani sarà a Istanbul>>>

